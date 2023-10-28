30 Ekim haftası burç yorumları

YÜKSELEN KOÇ: Bu haftanın yoğun konuları; başkalarına ya da eşinize ait para, ortaklı para, miras, vergi gibi konular, ölüm ya da cinsellik gibi ilkel dürtülerin ortaya çıkması ya da bu konulara yönelme ve araştırma isteği olabilir. Ancak bu konularda çelişkili olan ya da kararsız kaldığınız şey, kendi paranızı istediğiniz gibi kullanma hakkındadır. Bu iki konu arasında bir denge bulmak ve sert görüşmelerden kaçınmak gerekir. Aksi halde beklentileriniz gerçekleşmeyecektir. Hastalık, sağlık, iş gibi konularda içsel bir karmaşa ya da huzursuzluk yaşıyorsunuz. Kendi içinizdeki ya da diğerleri ile olan bu uyumsuz durumu bir dengeye getirebilirseniz; para, meslek ortamı, devlet ve yöneticilerle olan ilişkilerdeki yeniliklerden ve değişimlerden karlı çıkabilirsiniz.