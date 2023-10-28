30 Ekim haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 30 Ekim haftası burç yorumları: Ay tutulması ve 30 Ekim haftası...
Ankara merkezli harita, yaşanan yıkıcı gelişmeler ve toplumsal gündem üzerinde belirleyici görünüyor. 28 Ekim'deki tutulma anı haritasında yükselen burç Aslan’dır. Buna göre Ay; devlet, iktidar, yönetim, yöneticiler, toplumsal durum, gelecek planları gibi sosyal konuları ilgilendiren 10. evde yerleşmiş. Tutulma anında, yükselen burcun da yöneticisi olan Güneş; anavatan, ev, aile, doğup büyüme yeri ya da muhalefet kesimi gibi 4. ev konularının yoğun olacağını söyler. Tutulmanın anının haritası; sosyal durum, devlet, ülke, ev, kadın-erkek, iktidar ve muhalefet çekişmeleri olacağını söylüyor. Ancak kişisel olarak hangi konuların ağırlık kazanacağını, genel anlatımdan sonra yükselen burcunuza göre yazacağım. Tutulmalar tarih boyunca zorlayıcı durumların işaretçisi kabul edildi. Özellikle tutulma haritasını etkileyen, diğer gezegenlerin olumsuz yerleşimleri de olduğunda, fikir ayrılıklarının ve anlaşmazlıkların derinleşerek sonlanmaya varabileceğini akla getirir. Ayrıca, yer kabuğu hareketleri yüzünden deprem gibi yıkıcı etkilerin olabileceği varsayılır.
Bu tutulmada, Boğa kümeleşmesindeki Uranüs, tutulmaya t-kare yapan Pluto ve Akrep kümeleşmesindeki Mars, kesinlikle; yeraltı kaynaklı krizleri, yer kabuğunda ve gökyüzündeki hareketleri, yakıcı, yıkıcı ya da patlayıcı etkilerin ve güç gösterisinin gündemde olduğunu söyler. Jüpiter bu olumsuz etkileri yayarak, büyütme ve genişletme eğilimindedir. 9. Evdeki Chiron/MC/KAD kavuşumu; yabancılar, uzaktaki işler ya da büyük hedeflerle ilgili eski acıların yeniden gündeme gelebileceğini, gelecek planlarının iş ile bağlantısının zorlu bitişlere gidebileceğini sağlık ve günlük işleyişin önemli bir yıkım, değişim ve sonlanmaya gideceğini haber verir. Ne yazık ki bugünlerde içinde bulunduğumuz durum ile tutulmanın an haritası birbirleri ile tam olarak uyuşuyor. Şimdi daha kişisel olan yükselen burçlar ile devam edelim.
YÜKSELEN KOÇ: Bu haftanın yoğun konuları; başkalarına ya da eşinize ait para, ortaklı para, miras, vergi gibi konular, ölüm ya da cinsellik gibi ilkel dürtülerin ortaya çıkması ya da bu konulara yönelme ve araştırma isteği olabilir. Ancak bu konularda çelişkili olan ya da kararsız kaldığınız şey, kendi paranızı istediğiniz gibi kullanma hakkındadır. Bu iki konu arasında bir denge bulmak ve sert görüşmelerden kaçınmak gerekir. Aksi halde beklentileriniz gerçekleşmeyecektir. Hastalık, sağlık, iş gibi konularda içsel bir karmaşa ya da huzursuzluk yaşıyorsunuz. Kendi içinizdeki ya da diğerleri ile olan bu uyumsuz durumu bir dengeye getirebilirseniz; para, meslek ortamı, devlet ve yöneticilerle olan ilişkilerdeki yeniliklerden ve değişimlerden karlı çıkabilirsiniz.
YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta ağırlıklı olarak en yakın ilişkiniz ile ilgileniyor olacaksınız. Bu kişi eşiniz, sevgiliniz, ortağınız ya da başka bir çok yakın kişi olabilir. İlişkiniz hakkında girişimler yapmak ve hızlı iletişimler kurmak isteyeceksiniz. bunun hakkında girişimlerde bulunmak isteyeceksiniz. Ancak, ilişkiniz ile sizin kişiliğinizin arasında; inatçı, katı ve tutucu davranışlarınız bir uyumsuzluk ve anlaşmazlık yaratacak gibidir. Bunu gidermek için katı tavırlarınızı yumuşatmalı ve daha esnek davranmalısınız. Yoksa duygusal incinme, hesapta olmayan bir dargınlığa gidebilir. Gruplaşmalar üzerinden tanıdığınız kişilerle, kişisel eğlence anlayışınız arasındaki farklılığa, bir uyum ve uzlaşma getirebilirseniz; grup etkinlikleri, yeni aşk arayışları, yabancılarla ilgili köklü değişimler ve yaşamınızda yeni bir dönem başlayabilir.