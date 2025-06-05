30 kilo veren Ata Demirer böyle zayıflamış! Sırrını ilk kez açıkladı
Ünlü komedyen Ata Demirer, 30 kilo verdiğini açıkladı. Demirer, kilolarından nasıl kurtulduğunu da anlattı.
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü komedyen Ata Demirer, Gain platformunda yayınlanan Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk oldu.
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Senem Aydın’a samimi açıklamalarda bulunan Demirer, nasıl zayıfladığını da anlattı.
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30 kilo verdiğini ifade eden Ata Demirer, ''Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğle-akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok'' diye konuştu.
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Ata Demirer'in fit hali sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı ''Gençleşti resmen'' şeklinde yorumlarda bulundu.
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