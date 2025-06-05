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30 kilo veren Ata Demirer böyle zayıflamış! Sırrını ilk kez açıkladı

Ünlü komedyen Ata Demirer, 30 kilo verdiğini açıkladı. Demirer, kilolarından nasıl kurtulduğunu da anlattı.

30 kilo veren Ata Demirer böyle zayıflamış! Sırrını ilk kez açıkladı - Resim: 1

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü komedyen Ata Demirer,  Gain platformunda yayınlanan Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk oldu. 

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30 kilo veren Ata Demirer böyle zayıflamış! Sırrını ilk kez açıkladı - Resim: 2

Senem Aydın’a samimi açıklamalarda bulunan Demirer, nasıl zayıfladığını da anlattı. 

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30 kilo veren Ata Demirer böyle zayıflamış! Sırrını ilk kez açıkladı - Resim: 3

30 kilo verdiğini ifade eden Ata Demirer, ''Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğle-akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok'' diye konuştu. 

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30 kilo veren Ata Demirer böyle zayıflamış! Sırrını ilk kez açıkladı - Resim: 4

Ata Demirer'in fit hali sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı ''Gençleşti resmen'' şeklinde yorumlarda bulundu. 

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