''30 milyonluk evimi çalışanlarıma bırakacağım'' diyen Serdar Ortaç'tan açıklama
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, konuk olduğu 2.Sayfa programında ''İstinye'de 30 milyonluk evim var. Ben ölünce elemanlarıma bırakacağım'' demişti. Ortaç, o sözlerine açıklık getirdi.
Hafta içi Nişantaşı'nda görüntülenen Serdar Ortaç sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:
"Nafakayı ödeyemiyorum demedim. Zorlanıyorum masraf çok dedim. Ev olayı sohbet arasında geçti. Neden olmasın. Benden sonra rahat etsinler... Ortalama 30 senedir 10-15 kişi bana bakıyor. Aile yarısı onlar. Paranın bir önemi yok artık. Sağlığım olsun. Para ile yapacağım her şeyi yaptım"
SERDAR ORTAÇ NELER ANLATMIŞTI?
İşte Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz hafta 2. Sayfa programına yaptığı çok konuşulan açıklamaları:
"30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimin yok. Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin.Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım. "
"Sıkıntı çekince her şeyin farkına varıyorsun. Kredimi dün taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilemeyecektim."