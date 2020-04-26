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  3. 26 Nisan 2020 09:41

''30 milyonluk evimi çalışanlarıma bırakacağım'' diyen Serdar Ortaç'tan açıklama

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, konuk olduğu 2.Sayfa programında ''İstinye'de 30 milyonluk evim var. Ben ölünce elemanlarıma bırakacağım'' demişti. Ortaç, o sözlerine açıklık getirdi.

''30 milyonluk evimi çalışanlarıma bırakacağım'' diyen Serdar Ortaç'tan açıklama

Hafta içi Nişantaşı'nda görüntülenen Serdar Ortaç sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Nafakayı ödeyemiyorum demedim. Zorlanıyorum masraf çok dedim. Ev olayı sohbet arasında geçti. Neden olmasın. Benden sonra rahat etsinler... Ortalama 30 senedir 10-15 kişi bana bakıyor. Aile yarısı onlar. Paranın bir önemi yok artık. Sağlığım olsun. Para ile yapacağım her şeyi yaptım"

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''30 milyonluk evimi çalışanlarıma bırakacağım'' diyen Serdar Ortaç'tan açıklama

SERDAR ORTAÇ NELER ANLATMIŞTI?
İşte Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz hafta 2. Sayfa programına yaptığı çok konuşulan açıklamaları:

"30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimin yok. Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin.Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım. "

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''30 milyonluk evimi çalışanlarıma bırakacağım'' diyen Serdar Ortaç'tan açıklama

"Sıkıntı çekince her şeyin farkına varıyorsun. Kredimi dün taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilemeyecektim."

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''30 milyonluk evimi çalışanlarıma bırakacağım'' diyen Serdar Ortaç'tan açıklama

'Aylık 400-500 bin giderim var'
"Yine kazanacağım. Bu sefer neyi yapmamam gerektiğini bileceğim. 5 milyon kredi almıştım her ay 118 bin ödüyorum. Onunla bitmiyor ki... Aylık 400-500 bin giderim var. "

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