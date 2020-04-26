''30 milyonluk evimi çalışanlarıma bırakacağım'' diyen Serdar Ortaç'tan açıklama

Hafta içi Nişantaşı'nda görüntülenen Serdar Ortaç sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:



"Nafakayı ödeyemiyorum demedim. Zorlanıyorum masraf çok dedim. Ev olayı sohbet arasında geçti. Neden olmasın. Benden sonra rahat etsinler... Ortalama 30 senedir 10-15 kişi bana bakıyor. Aile yarısı onlar. Paranın bir önemi yok artık. Sağlığım olsun. Para ile yapacağım her şeyi yaptım"