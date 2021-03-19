30 yaşındaki şov yıldızı frikik üstüne frikik verdi
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez ayrılığının sebebi olarak gösterilen 30 yaşındaki şov yıldızı Madison LeCroy geçtiğimiz günlerde tatil yaparken görüntülendi.
30 yaşındaki ünlü yıldız, hakkında çıkan ikinci kadın haberlerini umursamadan Bahamalar'a tatile gitti.
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Hakkında çıkan iddiaları yalanlayan LeCroy, iki parça bikinisiyle denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Sürekli açılan bikinisinin üzerini umursamadan denize giren ve göğsünü yağlayan Madison LeCroy, tatil kaçamağının keyfini sürdü.
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Alex ve Jennifer'in ayrılmasının ana sebebi olarak görülen Madison'un tatilde görüntülenmesi bazı çevrelerce hakkındaki iddialardan kaçmak olarak algılanırken, bazı çevreler ise bu şekilde hiç bir şeyi umursamadığını gösterdiğini belirtti.
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