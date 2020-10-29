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  3. 29 Ekim 2020 10:58

33. Best Model Türkiye birincileri belli oldu

Türkiye’nin en iyi modellerinin seçildiği 33. Best Model Türkiye finali önceki gece Fişekhane Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti.

33. Best Model Türkiye birincileri belli oldu

Yarışmanın jüri başkanlığını kurucu başkan Erkan Özerman üstlendi. 25 kadın ve 25 erkek finalistin podyuma çıktığı yarışmada birinci Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat, ikinci Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncü Sena Küçük ve Emre Özcanan oldu.

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33. Best Model Türkiye birincileri belli oldu

Sena Küçük - Emre Özcanan - Erkan Özerman - Deniz Çatalbaş - Yekta Baki

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33. Best Model Türkiye birincileri belli oldu

Yarışmanın birincisi Melisa İmrak’ın 15 yaşında olması, geceye damga vurdu. Erkan Özerman konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dünyada ‘15 yaşında olduğu için yarışmaya katılamaz’ diye bir kural da engel de yok. Simge Tertemiz de bu yarışmada 15 yaşındayken birinci olmuştu. 18 yaş altı bir yarışmacı, ailesinden noter tasdikli izin belgesi alması gerek.” Özerman ayrıca İmrak’ın noterden alınan aile izin belgesini paylaştı.

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33. Best Model Türkiye birincileri belli oldu

Melisa İmrak - Oğuzhan Bolat

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