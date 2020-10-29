33. Best Model Türkiye birincileri belli oldu

Yarışmanın birincisi Melisa İmrak’ın 15 yaşında olması, geceye damga vurdu. Erkan Özerman konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dünyada ‘15 yaşında olduğu için yarışmaya katılamaz’ diye bir kural da engel de yok. Simge Tertemiz de bu yarışmada 15 yaşındayken birinci olmuştu. 18 yaş altı bir yarışmacı, ailesinden noter tasdikli izin belgesi alması gerek.” Özerman ayrıca İmrak’ın noterden alınan aile izin belgesini paylaştı.

