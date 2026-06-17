35 yaşında vefat eden Ece İrtem'in arkadaşından şoke eden itiraf: ''Genç öleceğim'' demiş!
Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakteriyle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, doğum gününden bir gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı oyuncu Cansu Gültekin, İrtem'in "Gençken öleceğim" şeklindeki sözlerini ve bilinmeyen hayallerini paylaştı.
Televizyon dünyası, genç ve yetenekli bir ismin ani vefatıyla sarsıldı. Son olarak popüler televizyon dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, doğum gününden sadece bir gün sonra evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını yitirdi.Ece İrtem'in vefatının ardından, geçmişte aynı evi paylaştığı yakın dostu ve meslektaşı Cansu Gültekin sosyal medya üzerinden oldukça duygusal bir veda mesajı yayınladı. Gültekin'in açıklamalarında yer alan ve okuyanları derinden etkileyen detaylar şu şekilde öne çıktı:
İrtem'in son dönemde üst üste kayıplar yaşadığını ve yas süreci geçirdiğini belirten Gültekin, dostunun saf denecek kadar temiz bir kalbe sahip olduğunu, bu nedenle zaman zaman kırılarak küçük şeylere dahi çok üzülebildiğini ifade etti. Veda mesajındaki en sarsıcı detay ise Ece İrtem'in geçmişte kurduğu bir cümle oldu. Gültekin, İrtem'in kendisine "Kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak hayal edemiyorum, sanırım ben gençken öleceğim" dediğini aktardı. Gültekin, son üç gündür aklından çıkmayan bu sözler için "Bazı hisler boş değilmiş" yorumunda bulundu.
İrtem'in en büyük hayalinin ünlü bir oyuncu olmak ve bir gün Tayland'da yaşamak olduğunu belirten Gültekin, dostunun son günlerinde Uzak Doğu'da bulunmasından teselli bulduğunu dile getirdi.
Ayrıca, İrtem'in kendi cenazesi veya olası bir vefat durumu için "Clap Your Hands çalsın, kimse ağlamasın" şeklinde bir arzusu olduğu da bu veda mesajıyla ortaya çıktı.
Öte yandan İstanbul Kadıköy'deki evinde 35. yaş gününde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatından önceki son anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı.