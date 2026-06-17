35 yaşında vefat eden Ece İrtem'in arkadaşından şoke eden itiraf: ''Genç öleceğim'' demiş!

İrtem'in son dönemde üst üste kayıplar yaşadığını ve yas süreci geçirdiğini belirten Gültekin, dostunun saf denecek kadar temiz bir kalbe sahip olduğunu, bu nedenle zaman zaman kırılarak küçük şeylere dahi çok üzülebildiğini ifade etti. Veda mesajındaki en sarsıcı detay ise Ece İrtem'in geçmişte kurduğu bir cümle oldu. Gültekin, İrtem'in kendisine "Kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak hayal edemiyorum, sanırım ben gençken öleceğim" dediğini aktardı. Gültekin, son üç gündür aklından çıkmayan bu sözler için "Bazı hisler boş değilmiş" yorumunda bulundu.