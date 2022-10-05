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  4. 4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal son hali ile herkesi şaşırttı

4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal son hali ile herkesi şaşırttı

Kenan İmirzalıoğlu 4 ay önce ikinci bebeklerini kucağına alan Sinem Kobal'ın son halini görenler "Ne ara bu kadar zayıfladın?" demeden edemedi.

4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal son hali ile herkesi şaşırttı - Resim: 1

Güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında oyunculuğun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi.

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4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal son hali ile herkesi şaşırttı - Resim: 2

Ünlü çift ilk bebekleri Lalin'i 2020 yılında kucaklarına almıştı.

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4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal son hali ile herkesi şaşırttı - Resim: 3

Sinem Kobal bir müjdeli haber daha vermişti.

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4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal son hali ile herkesi şaşırttı - Resim: 4

4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal son haliyle şaşırttı.

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