4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal son hali ile herkesi şaşırttı
Kenan İmirzalıoğlu 4 ay önce ikinci bebeklerini kucağına alan Sinem Kobal'ın son halini görenler "Ne ara bu kadar zayıfladın?" demeden edemedi.
Güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında oyunculuğun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi.
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Ünlü çift ilk bebekleri Lalin'i 2020 yılında kucaklarına almıştı.
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Sinem Kobal bir müjdeli haber daha vermişti.
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4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal son haliyle şaşırttı.
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