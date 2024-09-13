4 ay önce evlenmişlerdi; Melisa Aslı Pamuk'un bebeği göründü

Melisa Aslı Pamuk düğün fotoğraflarını da zamana yayarak yayınlamıştı. Geçtiğimiz aylarda Yusuf Yazıcı ile hayatını sessiz sedasız birleştiren Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu iddiası magazin gündemindeki yerini korurken güzel oyunca bebek haberini yine sosyal medyadan yayınladığı fotoğraflarla duyurdu.