4 ay önce evlenmişlerdi; Melisa Aslı Pamuk'un bebeği göründü
Bundan 4 ay önce Paris'te milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk hamileliğini yayınladığı fotoğraflarla ilan etti.
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlenmişti.
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Melisa Aslı Pamuk düğün fotoğraflarını da zamana yayarak yayınlamıştı. Geçtiğimiz aylarda Yusuf Yazıcı ile hayatını sessiz sedasız birleştiren Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu iddiası magazin gündemindeki yerini korurken güzel oyunca bebek haberini yine sosyal medyadan yayınladığı fotoğraflarla duyurdu.
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Gelen dizi ve film tekliflerini bebek beklediği için geri çevirdiği iddia edilen Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabından 'Ateşli anne uyarısı' notuyla yayınladığı karnı burnunda fotoğraflarla bebek beklediklerini ilan etti.
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33 yaşındaki oyuncunun karelerine yorum ve beğeni yağdı.
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