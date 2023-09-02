4 Eylül haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 4 Eylül haftası burç yorumları... Eski yanlışlarla yeniden yüzleşme zamanı...
Pazartesi gününden itibaren Venüs’ün geri hareketi bitiyor ve Jüpiter geri hareketine başlıyor. Uranüs de geçtiğimiz günlerde geri hareketine yeni başlamıştı. Bunlara Chiron’u da eklersek toplamda 7 gezegenin geri harekette olacağı bir haftadayız. Bunun genel anlamı; yaşamın birçok konusunda; gecikme, ertelenme, eskiden kalan yanlışlar, eksikler, tamamlanmamış olanlar ya da karmadan gelen borçların yeniden gündeme gelerek bizleri kişisel sorgulamaya ve kişisel değişime zorlayacak olmasıdır. Ancak şunu çok iyi anlamak gerekir. Retro dönemleri, çoğunuzun yanlış bildiği “eyvah yandık” günleri değildir. Eskiden kalan yanlışların yeniden gündeme gelebileceği ve bunlarla karşılaştığınızda, tarafsız gözle kendinizi sorgulayacağınız zamanlardır. Bu yönüyle; her insanın kendi farkındalığını arttırması, kişisel düzeltmeler yapması ve bilinç gelişimi için uygun dönemlerdir. Kendinizi değiştirip dönüştürmek ve kişisel gelişim sağlamak, bu dünyada oluşunuzun en önemli amacıdır. Bu yüzden bu fırsatı doğru kullanmalısınız.
Diğer ana konulara bakacak olursak. Doğum haritanızın Başak evi konularında; görüşmeler, yazışmalar, iletişimler, hesaplar, anlaşmalar, zihinsel odaklanma, ayrıntılı inceleme ve araştırma gerektiren işleri başarıyla yapabileceğiniz haftadır. Bunlar haritanızın Boğa evi konularıyla bağlantı kurarak; uyum içinde, beklenmedik büyüme, rahatlama, genişleme ve kazanç getirebilir. Geri hareket eden gezegenlerin bu konuların içinde olması yüzünden; biraz gecikme olsa bile, bu yerleşimin getireceği fırsat ve şansı iyi kullanmak gerekir. Koç evinizin konularında; eskiden kalan bir üzüntü ya da sağlık sorunu varsa, şimdi onu sevgi ile iyileştirme zamanıdır. Bu deneyim size bilgelik kazandıracak. Dikkat etmeniz gereken konu; para ya da aşk konularında aşırıya kaçmamak ve kontrolü kaybetmemektir.
YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta daha çok yoğunlaşacağınız konular; işiniz, sağlığınız, bakımını üstlendiğiniz kişiler, günlük sıradan işler, görev ve sorumluluklarınız hakkındadır. Bunlarla bağlantılı olarak para kazancı ve kariyer başarıları getiren görüşmeler, anlaşmalar ya da zihinsel çalışmalar için şanslı günlerdir. Geri hareketler yüzünden bunlar biraz gecikebilir. Belki de daha önceden gelen bu fırsatlar üzerinde, şimdi yeniden düşünme ve değerlendirme yapmanız gereken zaman olabilir. Flörtleşme arayışları, pahalı zevkler, eğlenceler ya da çocuklarla ilgili harcamalarda dengeyi kaçırırsanız beklenmedik maddi kayıplarla karşılaşırsınız. Ancak yine de eski bir sağlık sorunu ya da üzüntünüz için flörtleşmeler, eğlenceler ya da çocuklar size yeniden iyileştirici etki yapabilir.
YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta yoğunlaşacağınız konular; kişisel zevkleriniz, eğlenceler, kendinizi diğerlerine gösterme ve anlatma, güvenli çevre ilişkileri, oyunlar, şans oyunları, flörtleşme arayışları ve çocuklar hakkında; iletişimler, anlaşmalar ya da zihinsel çalışmalar için şanslısınız. Geri hareketler yüzünden bunlar biraz gecikebilir. Belki de daha önceden gelen bu fırsatlar üzerinde, şimdi yeniden düşünme ve değerlendirme yapmanız gereken zaman olabilir. Aile, ev ya da aile büyükleri ile olan sevgi bağlarını inatlaşarak bozmamalı ve dengeyi korumalısınız. Yoksa hiç yoktan kırgınlıklar olabilir. Ayrıca; aile, ev ya da aile büyükleri ile olan sevgi bağınız; sizin eskiden kalan üzücü ve yaralayıcı bir psikolojik sıkıntınıza oldukça iyi gelecektir.