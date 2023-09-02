4 Eylül haftası burç yorumları

YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta daha çok yoğunlaşacağınız konular; işiniz, sağlığınız, bakımını üstlendiğiniz kişiler, günlük sıradan işler, görev ve sorumluluklarınız hakkındadır. Bunlarla bağlantılı olarak para kazancı ve kariyer başarıları getiren görüşmeler, anlaşmalar ya da zihinsel çalışmalar için şanslı günlerdir. Geri hareketler yüzünden bunlar biraz gecikebilir. Belki de daha önceden gelen bu fırsatlar üzerinde, şimdi yeniden düşünme ve değerlendirme yapmanız gereken zaman olabilir. Flörtleşme arayışları, pahalı zevkler, eğlenceler ya da çocuklarla ilgili harcamalarda dengeyi kaçırırsanız beklenmedik maddi kayıplarla karşılaşırsınız. Ancak yine de eski bir sağlık sorunu ya da üzüntünüz için flörtleşmeler, eğlenceler ya da çocuklar size yeniden iyileştirici etki yapabilir.