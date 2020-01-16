40 dolara tatil ! 2020'nin en ucuz tatil rotaları açıklandı

21. Grand Baie



Ülke: Mauritius



Ortalama Harcama: 120.01 dolar



Bir filtre kahve: 2.65 dolar



Bir kutu kola: 2.65 dolar



Bir maden suyu: 0.77 dolar



Güneş kremi: 19.12 dolar



Böcek ilacı: 4.12 dolar



Üç kişilik akşam yemeği: 80.98 dolar