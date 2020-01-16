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  3. 16 Ocak 2020 08:05

40 dolara tatil ! 2020'nin en ucuz tatil rotaları açıklandı

Post Office Travel Money, Holiday Money raporunu yayınladı. Türkiye'den bir yer listede yer aldı. İşte 2020 yılının en ucuz tatil yerleri...

40 dolara tatil ! 2020'nin en ucuz tatil rotaları açıklandı

21. Grand Baie

Ülke: Mauritius

Ortalama Harcama: 120.01 dolar

Bir filtre kahve: 2.65 dolar

Bir kutu kola: 2.65 dolar

Bir maden suyu: 0.77 dolar

Güneş kremi: 19.12 dolar

Böcek ilacı: 4.12 dolar

Üç kişilik akşam yemeği: 80.98 dolar

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40 dolara tatil ! 2020'nin en ucuz tatil rotaları açıklandı

20. Nice

Ülke: Fransa

Ortalama Harcama: 116.51 dolar

Bir filtre kahve: 1,70 dolar

Bir kutu kola: 2.83 dolar

Bir maden suyu: 0.56 dolar

Güneş kremi: 14.70 dolar

Böcek ilacı: 9.05 dolar

Üç kişilik akşam yemeği: 78.05 dolar

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40 dolara tatil ! 2020'nin en ucuz tatil rotaları açıklandı

19. Cancun

Ülke: Meksika

Ortalama Harcama: 109,17 dolar

Bir filtre kahve: 2,22 dolar

Bir kutu kola: 1,67 dolar

Bir maden suyu: 1.16 dolar

Güneş kremi: 16,66 dolar

Böcek ilacı: 8.34 dolar

Üç kişilik akşam yemeği: 71.08 dolar

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40 dolara tatil ! 2020'nin en ucuz tatil rotaları açıklandı

18. Poreč

Ülke: Hırvatistan

Ortalama Harcama: 103,61 dolar

Bir filtre kahve: 1.75 dolar

Bir kutu kola: 2.69 dolar

Bir maden suyu: 0.95 dolar

Güneş kremi: 10,29 dolar

Böcek ilacı: 6.34 dolar

Üç kişilik akşam yemeği: 73.66 dolar

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