40 dolara tatil ! 2020'nin en ucuz tatil rotaları açıklandı
Post Office Travel Money, Holiday Money raporunu yayınladı. Türkiye'den bir yer listede yer aldı. İşte 2020 yılının en ucuz tatil yerleri...
21. Grand Baie
Ülke: Mauritius
Ortalama Harcama: 120.01 dolar
Bir filtre kahve: 2.65 dolar
Bir kutu kola: 2.65 dolar
Bir maden suyu: 0.77 dolar
Güneş kremi: 19.12 dolar
Böcek ilacı: 4.12 dolar
Üç kişilik akşam yemeği: 80.98 dolar
20. Nice
Ülke: Fransa
Ortalama Harcama: 116.51 dolar
Bir filtre kahve: 1,70 dolar
Bir kutu kola: 2.83 dolar
Bir maden suyu: 0.56 dolar
Güneş kremi: 14.70 dolar
Böcek ilacı: 9.05 dolar
Üç kişilik akşam yemeği: 78.05 dolar
19. Cancun
Ülke: Meksika
Ortalama Harcama: 109,17 dolar
Bir filtre kahve: 2,22 dolar
Bir kutu kola: 1,67 dolar
Bir maden suyu: 1.16 dolar
Güneş kremi: 16,66 dolar
Böcek ilacı: 8.34 dolar
Üç kişilik akşam yemeği: 71.08 dolar