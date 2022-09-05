40 kilo veren Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer'den cesur pozlar
Müzik ve oyunculuk eğitimi alan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, sosyal medyadan verdiği pozlarla gündeme geliyor.
Müzik ve oyunculuk eğitimi alan güzel şarkıcı Gizem Tuncer, en az babası Mahmut Tuncer kadar ünlü bir isim.
Verdiği kilolar sonrası imaj yenileyen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, sosyal medyada oldukça ilgi görmüştü.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam Tuncer’in dekolteli paylaşımı çok beğenildi.
Gizem Tuncer’in verdiği bir röportajda, “40 kilo verdim, 90 kilodan 50’ye düştüm. Şeyda Coşkun ile çalıştım. Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum. Restoranda tıka basa yiyordum, başka şeyler yiyebilmek için kusuyordum, yeniden sipariş veriyordum. Babam çok üzülüyordu.” sözleriyle bir haberlerde sıkça yer almıştı.
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İşte o paylaşım...
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