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40 kilo veren Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer'den cesur pozlar

Müzik ve oyunculuk eğitimi alan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, sosyal medyadan verdiği pozlarla gündeme geliyor.

40 kilo veren Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer'den cesur pozlar - Resim: 1

Müzik ve oyunculuk eğitimi alan güzel şarkıcı Gizem Tuncer, en az babası Mahmut Tuncer kadar ünlü bir isim. 

Verdiği kilolar sonrası imaj yenileyen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, sosyal medyada oldukça ilgi görmüştü.

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40 kilo veren Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer'den cesur pozlar - Resim: 2

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam Tuncer’in dekolteli paylaşımı çok beğenildi.

Gizem Tuncer’in verdiği bir röportajda, “40 kilo verdim, 90 kilodan 50’ye düştüm. Şeyda Coşkun ile çalıştım. Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum. Restoranda tıka basa yiyordum, başka şeyler yiyebilmek için kusuyordum, yeniden sipariş veriyordum. Babam çok üzülüyordu.” sözleriyle bir haberlerde sıkça yer almıştı.

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40 kilo veren Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer'den cesur pozlar - Resim: 3

İşte o paylaşım...

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40 kilo veren Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer'den cesur pozlar - Resim: 4
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