40 kilo veren Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer'den cesur pozlar

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam Tuncer’in dekolteli paylaşımı çok beğenildi.

Gizem Tuncer’in verdiği bir röportajda, “40 kilo verdim, 90 kilodan 50’ye düştüm. Şeyda Coşkun ile çalıştım. Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum. Restoranda tıka basa yiyordum, başka şeyler yiyebilmek için kusuyordum, yeniden sipariş veriyordum. Babam çok üzülüyordu.” sözleriyle bir haberlerde sıkça yer almıştı.