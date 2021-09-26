40 yaşındaki güzel Adriana Lima pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu
Yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açan Brezilyalı model Adriana Lima, iç çamaşırıyla objektif karşısında poz verdi. 40 yaşındaki Lima'nın pozları adeta sosyal medyayı salladı.
Victoria's Secret'in dünyaca ünlü modeli Adriana Lima, 2017 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi defilesinde podyumda son kez yürüdükten sonra emekliye ayrıldığını açıklamıştı.
1 / 5
Podyumlara veda ettikten sonra vaktinin büyük bir kısmını çocuklarıyla geçiren 40 yaşındaki güzel, günlük hayatından kesitleri de sık sık sosyal medyada yayınlıyor.
2 / 5
Aktif şekilde kullandığı Instagram hesabında 13.3 milyon takipçisi bulunan Brezilyalı eski model, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
3 / 5
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima, "Dün gece hakkında..." notunu düştüğü pozlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
4 / 5