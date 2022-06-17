40 yıllık sahne hayatına veda etmişti! Minik serçeden kariyerinde bir ilk!
2016 yılında 40 senelik sahne hayatına veda ettiğini açıklayan minik serçe lakaplı ünlü sanatçı Sezen Aksu kariyerinde ilk kez bir markanın reklam yüzü oluyor.
Unutulmaz şarkılara imza atan, yaptığı her parçası olay olan, 2016 yılında 40 senelik sahne hayatına veda ettiğini açıklayan minik serçe lakaplı ünlü sanatçı Sezen Aksu kariyerinde ilk kez bir markanın reklam yüzü oldu. 14 Haziran'da yayın hayatına başlayan Disney Plus megastar Tarkan'ın ardından Sezen Aksu ile anlaştı.
2016 yılında "Sezen'li yıllar" adını taşıyan konser ile 40 yıllık sahne hayatına veda eden, unutulmaz şarkılara imza atan minik serçe lakaplı ünlü sanatçı Sezen Aksu kariyerinde ilk kez bir markanın reklam yüzü oldu. 14 Haziran'da yayın hayatına başlayan, öncesinde verdiği Tarkan konserli lansmanıyla hafızalara kazınan Disney Plus'ta Aksu'nun hayatını konu alan dizi ve film çekilecek..
Sezen Aksu Disney Plus'ın reklam yüzü oldu
Türkiye’de 14 Haziran’da yayın hayatına başlayan The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus'ın reklam yüzü Sezen Aksu oldu
14 haziran da yayına başladı
Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ile Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği Disney Plus, 14 Haziran’da yayınına başladı.