40 yıllık sahne hayatına veda etmişti! Minik serçeden kariyerinde bir ilk!

Unutulmaz şarkılara imza atan, yaptığı her parçası olay olan, 2016 yılında 40 senelik sahne hayatına veda ettiğini açıklayan minik serçe lakaplı ünlü sanatçı Sezen Aksu kariyerinde ilk kez bir markanın reklam yüzü oldu. 14 Haziran'da yayın hayatına başlayan Disney Plus megastar Tarkan'ın ardından Sezen Aksu ile anlaştı.