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  4. 400 milyon dolarlık yatıyla 90 gündür Bodrum'da

400 milyon dolarlık yatıyla 90 gündür Bodrum'da

Rus milyarder Andrei Skoch, 400 milyon dolar değer biçilen yatı “Madame Gu” ile 3 aydır Bodrum’da tatil yapıyor.

'Mavi saray' olarak da adlandırılan mega yatın kış boyunca Salih Adası'na demir attığı, 3 aydır ise Rus milyarderin tatil yaptığı öğrenildi.

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Rus milyarder Andrei Skoch milyon dolarlık yatı “Madame Gu” ile Bodrum koylarını geziyor. Neredeyse Bodrum’un tüm koylarında demirleyen yat en son Göltürkbükü’nde demirlerken görüntülendi.

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Milyarder Rus iş adamı Andrei Skoch, eşi Elana ile birlikte jet-sky binerken görüntülendi.

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2 koruma botu ise yatın etrafında kuş uçurtmadı. Çift denize de girip Bodrum’un serin sularının tadını çıkardı. 3 aydır tatillerine devam eden çiftin tatillerine bir süre daha devam edecekleri öğrenildi.

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