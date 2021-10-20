43'lük Mine Tugay'ın dekolteli cesur paylaşımı dikkatleri üzerine çekti
Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerle yıldızı parlayan güzel oyuncu Mine Tugay, Instagram'da yaptığı son paylaşımlar ile yine adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından güzelliğini sergilediği paylaşımları ile magazine sık sık haber oluyor.
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Yer aldığı projelerle olduğu kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinin beğenisini kazanan oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
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Desenli çorapları ile objektif karşısına geçen Tugay kareleri Instagram hesabından paylaştı.
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Tugay'ın paylaşımlarını yakından takip eden hayranları ise bu karelere beğeni yağdırmakta gecikmedi ve güzel oyuncunun fotoğrafları bir saat içerisinde 70 bini aşkın beğeni aldı.
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