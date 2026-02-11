  1. Anasayfa
  4. 45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu

45 yaşında vefat eden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son paylaşımı yürek burktu

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın vefat etmeden saatler önce yaptığı paylaşım yürek burktu.

45 yaşında vefat eden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son paylaşımı yürek burktu - Resim: 1

Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ünlü oyuncunun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

45 yaşında vefat eden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son paylaşımı yürek burktu - Resim: 2

Arslan’ın, ölümünden yalnızca saatler önce yaptığı paylaşım ise yürekleri burktu.

45 yaşında vefat eden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son paylaşımı yürek burktu - Resim: 3

Arslan, sosyal medyada tiyatro oyunu için kendisini İstanbul’a davet eden bir izleyicisine “Geliyoruz az kaldı birader…” yanıtını vermişti.

45 yaşında vefat eden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son paylaşımı yürek burktu - Resim: 4

Kanbolat Görkem Arslan; 'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Kuruluş Osman' ve 'Tatar Ramazan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol almıştı.

