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  4. 4.5 yıllık aşkta mutlu son! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi

4.5 yıllık aşkta mutlu son! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi

Uzun süredir birlikte olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, dünyaevine girdi.

4.5 yıllık aşkta mutlu son! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi - Resim: 1

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 4.5 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile nikah masasına oturdu. 

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4.5 yıllık aşkta mutlu son! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi - Resim: 2

Çiftin nikah şahitliğini yapımcı Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı yaptı.

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4.5 yıllık aşkta mutlu son! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi - Resim: 3

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'i bu özel günlerinde ailesi ve dostları yalnız bırakmadı.

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4.5 yıllık aşkta mutlu son! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi - Resim: 4

Geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'te kızının yanındaydı. Kızına sarılıp duygusal anlar yaşayan ünlü türkücüyü yine kızı teselli etti.

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