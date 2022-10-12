4.5 yıllık aşkta mutlu son! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi
Uzun süredir birlikte olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, dünyaevine girdi.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 4.5 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile nikah masasına oturdu.
1 / 9
Çiftin nikah şahitliğini yapımcı Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı yaptı.
2 / 9
Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'i bu özel günlerinde ailesi ve dostları yalnız bırakmadı.
3 / 9
Geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'te kızının yanındaydı. Kızına sarılıp duygusal anlar yaşayan ünlü türkücüyü yine kızı teselli etti.
4 / 9