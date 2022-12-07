46 yaşındaki Asuman Krause yıllara meydan okuyor...
Wipe Out, Fear Factor gibi yarışmaların vazgeçilmez sunucusu Asuman Krause, son hali ile kendisine hayran bıraktı.
Asuman Krause son görüntüsüyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.
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Wipe Out, Fear Factor gibi yarışma programların sunucuğunu yapan Asuman Krause, şimdilerde 46 yaşında...
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Bir dönem oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk yapan Krause, yüksek ücretle ünlü ressamların 'nü' tabloları için modellik yaptı.
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Uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat süren Asuman Krause, yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.
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