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  4. 46 yaşındaki Asuman Krause yıllara meydan okuyor...

46 yaşındaki Asuman Krause yıllara meydan okuyor...

Wipe Out, Fear Factor gibi yarışmaların vazgeçilmez sunucusu Asuman Krause, son hali ile kendisine hayran bıraktı.

46 yaşındaki Asuman Krause yıllara meydan okuyor... - Resim: 1

Asuman Krause son görüntüsüyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.

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46 yaşındaki Asuman Krause yıllara meydan okuyor... - Resim: 2

Wipe Out, Fear Factor gibi yarışma programların sunucuğunu yapan Asuman Krause, şimdilerde 46 yaşında...

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46 yaşındaki Asuman Krause yıllara meydan okuyor... - Resim: 3

Bir dönem oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk yapan Krause, yüksek ücretle ünlü ressamların 'nü' tabloları için modellik yaptı.

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46 yaşındaki Asuman Krause yıllara meydan okuyor... - Resim: 4

Uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat süren Asuman Krause, yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. 

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