47'lik Arzum Onan sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu

Ünlü oyuncu Arzum Onan, Çeşme tatiline devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu Mehmet Aslantuğ'la evliliğinden 1 çocuk sahibi olan Onan, geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sarı bikinisiyle objektiflere yakalanan Onan, formunu koruması nedeniyle hayranlarından tam not aldı.