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  3. 12 Temmuz 2020 15:49

48'lik Defne Samyeli'den cesur dekolte

Geçtiğimiz günlerde 48'inci yaş gününü kutlayan Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle göz doldurdu.

48'lik Defne Samyeli'den cesur dekolte

Son günlerin çok konuşulan ismi Defne Samyeli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

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48'lik Defne Samyeli'den cesur dekolte

Geçtiğimiz hafta 48 yaşına giren ünlü sunucu siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle çekildiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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48'lik Defne Samyeli'den cesur dekolte

Samyeli'nin cesur paylaşımına kısa sürede sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı. Ünlü sunucu güzelliği ve zarafetiyle takipçilerini adeta büyüledi.

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48'lik Defne Samyeli'den cesur dekolte

Karantina dönemi boyunca evde olan ve sürede yediklerine dikkat ederek formunu koruduğunu geçtiğimiz günlerde yayınladığı fotoğrafla gözler önüne sermişti.

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