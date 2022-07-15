49'luk Gülben Ergen bikiniyle poz verdi

"ERKEK İHTİYACI HİSSETMİYOR MUSUNUZ?" SORUSUNA CEVAP

Sosyal medya hesabından sık sık takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Gülben Ergen, geçtiğimiz haftalarda bir takipçisinin "Biraz özel bir soru ama bir erkek ihtiyacı hissetmiyor musunuz? Bekarsınız" sorusuna "Aşk, sevgi, şefkat, ilgi, dertleşmek, hayatı paylaşmaktır ihtiyaç" cevabını vermişti.