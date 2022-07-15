49'luk Gülben Ergen bikiniyle poz verdi
Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. 49 yaşındaki şarkıcı düzgün fiziğiyle beğeni topladı.
3 çocuk annesi, 49 yaşındaki şarkıcı Gülben Ergen, konser maratonuna devam ediyor. Yoğun iş temposundan fırsat buldukça tatil yapan Gülben Ergen, bu anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.
BİKİNİLİ POZ
5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan başarılı şarkıcı, kırmızı bikinisiyle ayna karşısında poz vererek takipçilerinin beğenisine sundu. Beslenme şeklinde özen gösteren 49 yaşındaki Gülben Ergen, düzgün fiziğiyle de genç kızlara taş çıkarttı.
"ERKEK İHTİYACI HİSSETMİYOR MUSUNUZ?" SORUSUNA CEVAP
Sosyal medya hesabından sık sık takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Gülben Ergen, geçtiğimiz haftalarda bir takipçisinin "Biraz özel bir soru ama bir erkek ihtiyacı hissetmiyor musunuz? Bekarsınız" sorusuna "Aşk, sevgi, şefkat, ilgi, dertleşmek, hayatı paylaşmaktır ihtiyaç" cevabını vermişti.