49'luk Songül Karlı'dan eli göğsünde poz!

"KENDİ GÖĞÜSLERİM İYİYDİ"



Songül Karlı daha önce göğüs itirafıyla dikkat çekmişti. Karlı "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" demişt