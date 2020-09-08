5 aylık hamile olan Meryem Uzerli ilk kez görüntülendi
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, bir süre önce Almanya'ya dönmüştü.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, bir süre önce Almanya'ya dönmüştü.
Berlin'de yaşamını sürdüren ve ekranlarda uzak olan Uzerli, işlerini büyüterek ikinci kafesini açtı.
BÜYÜYEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ Geçtiğimiz hafta ikinci kez hamile olduğunu açıklayan Uzerli, kız bebek beklediğini duyurdu.