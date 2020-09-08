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  3. 08 Eylül 2020 13:31

5 aylık hamile olan Meryem Uzerli ilk kez görüntülendi

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, bir süre önce Almanya'ya dönmüştü.

5 aylık hamile olan Meryem Uzerli ilk kez görüntülendi

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, bir süre önce Almanya'ya dönmüştü.

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5 aylık hamile olan Meryem Uzerli ilk kez görüntülendi

Berlin'de yaşamını sürdüren ve ekranlarda uzak olan Uzerli, işlerini büyüterek ikinci kafesini açtı.

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5 aylık hamile olan Meryem Uzerli ilk kez görüntülendi

BÜYÜYEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ Geçtiğimiz hafta ikinci kez hamile olduğunu açıklayan Uzerli, kız bebek beklediğini duyurdu.

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5 aylık hamile olan Meryem Uzerli ilk kez görüntülendi

Yeni kafesinin açılışından görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Uzerli'nin belirginleşen karnı dikkat çekti.

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