5 bin TL kira alıyordu... Demet Akalın sonunda pes etti!
Pilot kiracısıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Demet Akalın, 5 bin TL kira aldığı evini sattı. İki evi olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, bir daha sorun yaşamamak için kiraya vermediğini belirtti.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın bir süredir evindeki pilot kiracısı ile yaşadığı sorunlarla gündeme geliyordu. Aylar önce kiracısının aylık 5 bin TL kira ödediğini belirterek “Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, adam çöktü evime ya” diyerek isyan eden Akalın, konuyu mahkemeye taşımıştı.
Akalın, "Benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Bir öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene" demişti. Akalın, sorunlu kiracısını tahliye edemeyince sonunda pes etti.
Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın Yeniçağ’daki yazısına göre Demet Akalın sonunda kiracısıyla yaşadığı gerginlik nedeniyle evini değerinin çok altında sattı.
Akalın konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Kiracı yüzünden evi ‘yok paraya’ geçen yıl sattım. Emeklerime yazık oldu. İki evim var, sırf bu yüzden kiraya vermiyorum. Israrla boş tutuyorum. Bir daha o stres ve gerginlikle uğraşamam.”