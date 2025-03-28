50 kilo birden veren Kolpaçino'nun galerici Şahin'ini gören tanıyamadı
Şafak Sezer'in yazıp yönettiği Kolpaçino filmi serisinde hayat verdiği galerici Şahin karakteriyle hatırlanan oyuncu Serkan Şengül, 50 kilo birden verip 130 kilodan 80 kiloya düşünce gündem oldu.
'Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi', 'Kutsal Damacana 2', 'Bayram Şekeri' gibi yapımlarda yer alan ve galerici Şahin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Serkan Şengül verdiği kilolarla tanınmaz bir hale geldi.
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130 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan ünlü isim tam 50 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu.
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TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan 47 yaşındaki oyuncu ve senarist Serkan Şengül zayıflama sürecini ''Serkan'ın içinden Serkan çıktı. 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrası dikkat etmeye çalışıyorum.'' sözleriyle anlattı.
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İşte 130 kilodan 90 kiloya düşen Serkan Şengül'ün yeni imajı...
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