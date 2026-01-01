50 yaşında merdiven dayayan Hilal Cebeci'nin değişimi herkesi şaşırttı

Bir dönemin yıldız isimlerinden olan şarkıcı Hilal Cebeci, hem çıkış şarkısı hem de ilk albümünün adı olan 'Köylü Güzeli'nin getirdiği başarı ile 1999 yılında 6'ncı Kral Tv Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı' ödülünü kazanmıştı.