  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. 50 yaşında merdiven dayayan ünlü şarkıcının gençleşme operasyonu olay oldu

50 yaşında merdiven dayayan Petek Dinçöz'ün gençleşme operasyonu olay oldu

Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, baştan aşağı değiştirdiği imajıyla kafaları karıştırdı.

50 yaşında merdiven dayayan Petek Dinçöz'ün gençleşme operasyonu olay oldu - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra apar topar Miami'ye gitmiş sonra da ülkeye dönerek gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. 

1 / 10
50 yaşında merdiven dayayan Petek Dinçöz'ün gençleşme operasyonu olay oldu - Resim: 2

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, yıllar sonra imaj değişikliğine gitti. 

2 / 10
50 yaşında merdiven dayayan Petek Dinçöz'ün gençleşme operasyonu olay oldu - Resim: 3

Son zamanlarda pozlarıyla ve iddialı tarzıyla gündemde adından söz ettiren Petek Dinçöz bu sefer de imajını yeniledi.

3 / 10
50 yaşında merdiven dayayan Petek Dinçöz'ün gençleşme operasyonu olay oldu - Resim: 4

Ancak Petek Dinçöz'ün imaj değişikliği sadece geçirdiği estetik operasyonlarla sınırlı kalmadı ve sosyal medyada filtreyi de abartıp tanınmaz bir hale büründü. 

4 / 10