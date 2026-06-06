50 yaşındaki Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla yarı yaşındaki mankenlere meydan okudu
Kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okuyan ünlü sunucu ve manken Burcu Esmersoy, çıktığı tatilden yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.
Ekranların sevilen yüzü, ünlü manken ve sunucu Burcu Esmersoy, çıktığı yaz tatilinde deniz kaplumbağası ile birlikte verdiği bikinili pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
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Özel hayatı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Esmersoy, iddialı kareleriyle kusursuz fiziğini bir kez daha gözler önüne serdi ve kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Sosyal medyayı en aktif ve etkili kullanan ünlülerin başında gelen Burcu Esmersoy, tatil rotasından keyifli anlarını hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.
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Güneşin ve denizin tadını çıkaran başarılı sunucu, objektif karşısına bikinisiyle geçerek sevimli bir kaplumbağa ile pozlar verdi.
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