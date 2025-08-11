50'sine merdiven dayayan Burcu Esmersoy da yaz tatili modunu açtı
Bundan 2 yıl önce kendisinden 16 yaş küçük eşi Nazım Akmandil ile üçüncü kez nikah masasına oturan 1976 doğumlu güzel sunucu Burcu Esmersoy, yaz tatili pozlarıyla genç mankenlere taş çıkardı.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 50'ye dayanan yaşına rağmen genç kızlara meydan okuyan fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Sunucu Burcu Esmersoy (48) uçakta tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil (32) ile 2 Eylül 2023 tarihinde İtalya'da nikâh masasına oturmuşu.
Aradığı mutluluğu üçüncü eşinde bulan Burcu Esmersoy bu yıl yaz tatili için seçtiği Yunanistan'ın Kimolos adasından yaptığı paylaşımalarla tüm dikkatleri üzerine çekti.ç
Yunanistan'ın Kimolos Adası'na giden sunucu duygularını Instagram'da şöyle dile getirdi:
