50'sine merdiven dayayan Tuğba Ekinci'den tatil pozları
Tuğba Ekinci paylaşımlarıyla olay oldu! Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, önceki gün tatil yaptığı Bodrum'dan paylaşımlar yaptı.
Tatil sezonunu Bodrum Yalıkavak'ta açan 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, konakladığı otelin havuz başında tüm gün güneşin ve havuzun tadını çıkardı.
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44 yaşındaki şarkıcı bikinili pozlarını paylaşıp hayranlarını mest etti!
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Ekinci "Ben hem güzelim hem de doğalım. Bana göre bu camianın en güzel kadınıyım. Hiçbir yerimde yaptırdığım hiçbir şey yok, tamamen doğalım" dedi.
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Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla adından söz ettirmeyi başaran Tuğba Ekinci, geçtiğimiz ay kırmızı bikinisiyle pozlarını yayınlamıştı.
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