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  4. 51 yaşındaki Saba Tümer deniz kıyısında uzanıp poz verdi

51 yaşındaki Saba Tümer deniz kıyısında uzanıp poz verdi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Saba Tümer, deniz kıyısında bikiniyle poz verdi. 51 yaşındaki ünlü sunucunun bikinili pozuna beğeni ve yorum yağdı.

51 yaşındaki Saba Tümer deniz kıyısında uzanıp poz verdi - Resim: 1

Kahkahasıyla meşhur ünlü sunucu Saba Tümer, yaz aylarında tatilin keyfini çıkartıyor. Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Saba Tümer, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. 

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51 yaşındaki Saba Tümer deniz kıyısında uzanıp poz verdi - Resim: 2

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 51 yaşındaki Saba Tümer, Instagram hesabından denizin içinde sere serpe uzandığı pozunu paylaştı. 

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51 yaşındaki Saba Tümer deniz kıyısında uzanıp poz verdi - Resim: 3

Kendini Çeşme'nin serin sularına bırakan Saba Tümer, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. 

İşte Tümer'in tatil pozu:

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51 yaşındaki Saba Tümer deniz kıyısında uzanıp poz verdi - Resim: 4
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