51 yaşındaki Saba Tümer deniz kıyısında uzanıp poz verdi
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Saba Tümer, deniz kıyısında bikiniyle poz verdi. 51 yaşındaki ünlü sunucunun bikinili pozuna beğeni ve yorum yağdı.
Kahkahasıyla meşhur ünlü sunucu Saba Tümer, yaz aylarında tatilin keyfini çıkartıyor. Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Saba Tümer, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan 51 yaşındaki Saba Tümer, Instagram hesabından denizin içinde sere serpe uzandığı pozunu paylaştı.
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Kendini Çeşme'nin serin sularına bırakan Saba Tümer, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
İşte Tümer'in tatil pozu:
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