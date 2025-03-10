52 yaşındaki Defne Samyeli'nin gençlik sırrı ortaya çıktı
52 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken 2 çocuk annesi Defne Samyeli güzellik sırrını açıkladı.
Fit vücudu ve kusursuz cildiyle sık sık gündeme gelen ve yıllara meydan okuyan 52 yaşındaki Defne Samyeli bir kez daha hayranlarını büyüledi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla her seferinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 2 çpcuk annesi Defne Samyeli'nin peş peşe paylaştığı yeni pozlar gündem oldu.
Defne Samyeli, fit vücudunun, kusursuz cildinin ve güzelliğinin sırrını da açıkladı. Yüz yogasının hayatındaki yerini YouTube kanalında anlatan Defne Samyeli, yüz yogasının yüzün şeklini değiştirdiğini belirtti.
Samyeli, yüz yogasının yüz kaslarını güçlendirdiğini cilt görünümünü iyileştirdiğini söyledi. Spor yaparken vücuttaki kasların nasıl güçlendiğini örnek gösteren Samyeli, "Yüz yogası yüzün şeklini çok değiştirir. Düzenli yapıldığında toparlayıcı etkisiyle yüz kaslarını çalıştırır ve uzun vadede daha genç bir görünüm sunar" ifadelerini kullandı.