52 yaşındaki Defne Samyeli'nin gençlik sırrı ortaya çıktı

Samyeli, yüz yogasının yüz kaslarını güçlendirdiğini cilt görünümünü iyileştirdiğini söyledi. Spor yaparken vücuttaki kasların nasıl güçlendiğini örnek gösteren Samyeli, "Yüz yogası yüzün şeklini çok değiştirir. Düzenli yapıldığında toparlayıcı etkisiyle yüz kaslarını çalıştırır ve uzun vadede daha genç bir görünüm sunar" ifadelerini kullandı.