53 yaşındaki Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor!

ACUN ILICALI 5. KEZ BABA OLUYOR! İŞTE BEBEĞİN CİNSİYETİ...

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre 53 yaşındaki Acun Ilıcalı’nın bu kez bir oğlu olacak. Bomba bir duyum aldım diyen Cankurt, “Kulağıma gelenlere göre, şimdiye kadar yaptığı üç evlilikten dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, bir kez daha baba olmaya hazırlanıyormuş.” açıklamasını yaptı.