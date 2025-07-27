53 yaşındaki Defne Samyeli, 20 yaşında gibi gözükmesinin sırrını açıkladı
Sunuculuk, spikerlik, oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle tanınan Defne Samyeli yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarla bir kez daha tüm bakışları üzerine çevirirken, güzellik sırrını da açıkladı.
Eren Talu ile evliliğinden dünyaya Deren ve Derin adında iki kızı bulunan 53 yaşındaki Defne Samyeli, fit görüntüsü ve sağlıklı yaşam tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Şimdilerde 53 yaşında olan Defne Samyeli fit görüntüsüyle genç kızlara adeta taş çıkarttı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Defne Samyeli, zaman spor yaptığı anları paylaşırken takipçilerine nasıl beslendiğiyle ilgili bilgiler de veriyor.
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Defne Samyeli, bu kez kahvaltı rutiniyle gündeme geldi.
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