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53 yaşındaki ünlü oyuncu baba oluyor

Geçen yıl kendisinden 20 yaş küçük nefes koçu ve tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile nikâh masasına oturan 53 yaşındaki ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor.

53 yaşındaki ünlü oyuncu baba oluyor - Resim: 1

İlker Aksum, Dilay Ekmekçioğlu çifti 19 Haziran 2023'te evlenmişti.

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53 yaşındaki ünlü oyuncu baba oluyor - Resim: 2

İlker Aksum, aynı yılın eylül ayında eşinin hamile olduğunu söylemiş ama 1 ay sonra "Yanlış alarm" açıklamasını yapmıştı. 

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53 yaşındaki ünlü oyuncu baba oluyor - Resim: 3

53 yaşındaki oyuncu, karnı burnunda eşi ile birlikte verdiği pozu Instagram hesabından "Ben, eşim ve kızım" notuyla paylaştı.

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53 yaşındaki ünlü oyuncu baba oluyor - Resim: 4

İlker Aksum - Dilay Ekmekçioğlu çiftinin bir kız bebeği beklediği öğrenildi.

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