5,5 aylık hamile Bergüzar Korel'den tatil pozları
Üçüncü çocuğuna hamile olan oyuncu Bergüzar Korel, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Halit Ergenç ile evli olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Leyla adını verecekleri kızına 5,5 aylık hamile olan Korel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.
Hamileliğini takip eden hayranlarına sık sık bilgilendirmede bulunan ve her şeyin yolunda gittiğini aktaran Korel, son olarak mavi bikinisiyle yakın arkadaşları Esra Erol ve Hatice Şendil'e poz verdi.
Korel'in fotoğraflardaki fit görüntüsü de hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Güzel oyuncunun fotoğrafları, kısa süre içerisinde binlerce beğeniye ulaştı.
Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına, Bodrum'da beraber tatil yaptığı yakın arkadaşlarıyla ilgili de bir not düştü. Korel, "@haticesendil @esraerol @ozdedemir olmasaydınız olmazdım" dedi.