55 yaşındaki Jennifer Lopez genç meslektaşlarına taş çıkardı
60 yaşında merdiven dayayan Amerikalı ünlü şarkıcı Jennifer Lopez son pozlarıyla hem "yaş sadece bir rakamdır" dedirtti hem de genç rakiplerine meydan okudu.
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, geçen ay, 2022 yılında Las Vegas'ta düzenlenen bir törenle evlendiği Ben Affleck ile boşanmıştı.
1 / 7
55 yaşına gelmiş olmasına rağmen sahnedeki enerjisi, genç görünümü ve fit haliyle dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Jennifer Lopez şimdi de son pozlarıyla adeta genç meslektaşlarına meydan okudu.
2 / 7
İlerleyen yaşına rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmeyen JLO özellikle fit haliyle hem erkek hem de kadın hayranlarını büyüledi.
3 / 7
Jennifer Lopez, çok merak edilen genç görünümünün sırrını da açıkladı.
4 / 7