57 yaşında... Giydiği iç çamaşırsız elbisesiyle dikkat çekti !

YIRTMACIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI



57 yaşında olmasına rağmen enerjisi ve düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan Seda Sayan, sosyal medya hesabından son konserinde çektirdiği fotoğrafları yayınladı. Ayna efektli transparan bir elbise tercih eden Seda Sayan'ın kasıklarına kadar uzanan yırtmacı da dikkatlerden kaçmadı.