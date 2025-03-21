57 yaşındaki Fransa'nın eski ''First Lady''si Carla Bruni iddialı pozlarıyla olay oldu
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi 57 yaşındaki Carla Bruni, bir magazin dergisine verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni, Bazaar dergisi için ojektiflerin karşısına geçti.
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Şimdilerde 57 yaşında olan eski Fransız First Lady Carla Bruni pozlarıyla genç meslektaşlarını kıskandırdı.
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Geçmişte mankenlik yapan Bruni'nin pozları magazin gündemine otururken Bruni, First Lady olduğu dönemi de anlatarak, "O zamanlardan aklımda kalan en güzel anı adamımla buluşmaktı çünkü her şey harikaydı, fantastikti ve çok ama çok ilginçti" dedi. Elysee Sarayı'ndaki döneminden memnun olduğunu belirten Bruni, "Aşkım olmasaydı siyasete asla kendim girmezdim." dedi.
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İşte Carla Bruni'nin olay olan o pozları...
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