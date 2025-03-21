57 yaşındaki Fransa'nın eski ''First Lady''si Carla Bruni iddialı pozlarıyla olay oldu

Geçmişte mankenlik yapan Bruni'nin pozları magazin gündemine otururken Bruni, First Lady olduğu dönemi de anlatarak, "O zamanlardan aklımda kalan en güzel anı adamımla buluşmaktı çünkü her şey harikaydı, fantastikti ve çok ama çok ilginçti" dedi. Elysee Sarayı'ndaki döneminden memnun olduğunu belirten Bruni, "Aşkım olmasaydı siyasete asla kendim girmezdim." dedi.