57'lik Hülya Avşar denizde şov yaptı

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde başrol oynayan 57 yaşındaki Hülya Avşar, dizisi final yaptıktan sonra her sene olduğu gibi yine Ayvalık'taki yazlığına gitti. Spora olan tutkusuyla dikkat çeken Avşar, su üzerinde de hünerlerini gösterdi.