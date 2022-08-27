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  4. 58 yaşındaki Hülya Avşar sörfe merak sardı! Mayolu pozu olay oldu

58 yaşındaki Hülya Avşar sörfe merak sardı! Mayolu pozu olay oldu

Spor tutkusuyla bilinen Hülya Avşar, bu sefer kürek sörfü için kolları sıvadı. Sörf tahtası üzerinde poz veren Avşar düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

58 yaşındaki Hülya Avşar sörfe merak sardı! Mayolu pozu olay oldu - Resim: 1

58 yaşındaki Hülya Avşar, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 

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58 yaşındaki Hülya Avşar sörfe merak sardı! Mayolu pozu olay oldu - Resim: 2

Sosyal medyayı aktif kullanmaya çalışan Hülya Avşar, takipçilerinin yorum yapmasını engellemişti. 

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58 yaşındaki Hülya Avşar sörfe merak sardı! Mayolu pozu olay oldu - Resim: 3

58 yaşındaki güzel ismin paylaşımına yorumları kapatması ise merak konusu oldu.

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58 yaşındaki Hülya Avşar sörfe merak sardı! Mayolu pozu olay oldu - Resim: 4

Bu konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmayan Avşar'ın en çok merak edilen gündemi aşk hayatı olmaya devam ediyor.

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