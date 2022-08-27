58 yaşındaki Hülya Avşar sörfe merak sardı! Mayolu pozu olay oldu
Spor tutkusuyla bilinen Hülya Avşar, bu sefer kürek sörfü için kolları sıvadı. Sörf tahtası üzerinde poz veren Avşar düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
58 yaşındaki Hülya Avşar, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanmaya çalışan Hülya Avşar, takipçilerinin yorum yapmasını engellemişti.
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58 yaşındaki güzel ismin paylaşımına yorumları kapatması ise merak konusu oldu.
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Bu konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmayan Avşar'ın en çok merak edilen gündemi aşk hayatı olmaya devam ediyor.
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