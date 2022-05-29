  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. 5️8'lik Hülya Avşar bikinisiyle havuz başında dans etti

5️8'lik Hülya Avşar bikinisiyle havuz başında dans etti

58 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, bikinisiyle havuz başında dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

5️8'lik Hülya Avşar bikinisiyle havuz başında dans etti - Resim: 1

"Sen Aşk Mısın" adlı şarkıyla müzik piyasasına geri dönen Hülya Avşar, paylaşımlarıyla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. 

1 / 32
5️8'lik Hülya Avşar bikinisiyle havuz başında dans etti - Resim: 2

Güzelliği ve fiziğiyle yıllara meydan okuyan 58 yaşındaki Hülya Avşar, son olarak bikinisiyle kamera karşısına geçti. 

2 / 32
5️8'lik Hülya Avşar bikinisiyle havuz başında dans etti - Resim: 3

TikTok'ta 86 binden fazla takipçiye sahip olan Avşar, havuz başında bikisiniyle dans ettiği anları paylaştı. 

3 / 32
5️8'lik Hülya Avşar bikinisiyle havuz başında dans etti - Resim: 4

Genç kızlara taş çıkartan Hülya Avşar'ın bikinili paylaşımı 5 milyona yakın görüntülenme aldı. 

4 / 32