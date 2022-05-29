5️8'lik Hülya Avşar bikinisiyle havuz başında dans etti
58 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, bikinisiyle havuz başında dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
"Sen Aşk Mısın" adlı şarkıyla müzik piyasasına geri dönen Hülya Avşar, paylaşımlarıyla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.
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Güzelliği ve fiziğiyle yıllara meydan okuyan 58 yaşındaki Hülya Avşar, son olarak bikinisiyle kamera karşısına geçti.
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TikTok'ta 86 binden fazla takipçiye sahip olan Avşar, havuz başında bikisiniyle dans ettiği anları paylaştı.
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Genç kızlara taş çıkartan Hülya Avşar'ın bikinili paylaşımı 5 milyona yakın görüntülenme aldı.
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