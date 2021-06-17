6 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı son hali ile şaşırttı
Bir dönemin çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı, verdiği kilolar ile gündeme gelmeye devam ederken son hali ile hayranlarını şaşırttı.
Bir dönemin çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı şimdilerde iki çocuk annesi genç bir kadın. Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı.
Değişimi ile dudak uçuklatan Damla Ersubaşı adeta her geçen gün eriyor. Ünlü oyuncunun son paylaşımına övgü dolu yorumlar yağdı.
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6 ayda 41 kilo vermişti.
Oyunculuğa altı yaşında 'Yılan Hikayesi' dizisi ile başlayan, geçirdiği ameliyatın ardından 6,5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı, zayıflama süreci ve yaşadığı sıkıntılar hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı.