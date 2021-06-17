6 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı son hali ile şaşırttı

Bir dönemin çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı şimdilerde iki çocuk annesi genç bir kadın. Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı.