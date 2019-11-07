İpek Tanrıyar'dan bebek müjdesi
Geçtiğimiz nisan ayında Murat Evler ile dünya evine giren İpek Tanrıyar hamile olduğunu duyurdu. Tanrıyar, ''Bizim için de sürpriz oldu'' diye konuştu.
Çok küçük aslında birazcık zaman geçsin bu güzel haberi öyle paylaşalım istedik ama duyuldu. Önümüzde 2 aylık kritik süreç var ben henüz 6 haftalık hamileyim.
Eşim de ben de bu duruma çok şaşırdık. Çünkü biraz plan program yapıp öyle ilerlenmeyi düşünüyorduk Allah bağışlayınca bizim için de sürpriz oldu.
Geçen hafta tiyatro oyunumuz vardı. Orada da beraber yürüdüğüm yol arkadaşlarımla sohbet ederken ben onlara ‘geciktiğimi’ söyledim. Onlar da ısrarla test yapmamı istediler. Ben de onları dinledim. Eczanenin kapanmasına beş dakika kala test için gerekli malzemeleri aldım. Testi yapınca şoke oldum, hiç beklemiyordum.