6 yıllık aşk bitti... Aras Bulut İynemli ve Bige Önal’dan kötü haber
Son olarak Çukur dizisiyle izleyici karşısına çıkan Aras Bulut İynemli, dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Bige Önal ile tatile çıkmıştı. Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan İynemli ve Önal'dan kötü haber geldi.
Son olarak Çukur dizisiyle izleyici karşısına çıkan Aras Bulut İynemli, dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Bige Önal ile tatile çıkmıştı. Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan İynemli ve Önal'dan kötü haber geldi.
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6 yıldır aşk yaşayan Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, ayrılma kararı aldı.
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Aynı ajansa bağlı olarak çalışan iki oyuncu geçen günlerde Göcek'te tatil yapmıştı.
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Göcek koylarında görüntülenen Önal, akşam saatlerinde lüks teknenin arka kısmına geçmiş ve arkadaş grubuyla sohbet etmiş, bu sırada İynemli de telefonundan müzik açarak dans etmişti.
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