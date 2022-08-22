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  4. 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun bikinili pozuna beğeni yağdı

60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun bikinili pozuna beğeni yağdı

Mide küçültme ameliyatıyla bambaşka birine dönüşen Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor.

60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun bikinili pozuna beğeni yağdı - Resim: 1

'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle akıllarda kalan diziden sonra mide küçültme ameliyatına giren Yeşim Ceren Bozoğlu, son haliyle büyüledi.

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60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun bikinili pozuna beğeni yağdı - Resim: 2

Son iki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisine hayran bırakıyor.

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60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun bikinili pozuna beğeni yağdı - Resim: 3

Güzel oyuncu, paylaşımlarıyla mest etti.

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60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun bikinili pozuna beğeni yağdı - Resim: 4

Bozoğlu, kilo verdikten sonra imajını da değiştirdi.

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