60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun bikinili pozuna beğeni yağdı
Mide küçültme ameliyatıyla bambaşka birine dönüşen Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor.
'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle akıllarda kalan diziden sonra mide küçültme ameliyatına giren Yeşim Ceren Bozoğlu, son haliyle büyüledi.
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Son iki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisine hayran bırakıyor.
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Güzel oyuncu, paylaşımlarıyla mest etti.
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Bozoğlu, kilo verdikten sonra imajını da değiştirdi.
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