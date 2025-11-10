  1. Anasayfa
  60 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşan güzel oyuncu çocukluk aşkıyla sevgili oldu

60 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşan Yeşim Ceren Bozoğlu çocukluk aşkıyla sevgili oldu

Ekranların başarılı oyuncularından olan ve son yıllarda 60 kilo birden vereren bambaşka bir görünüme kavuşan Yeşim Ceren Bozoğlu, 30 yıl önceki çocukluk aşkıyla yeniden bir aşk yaşamaya başladı.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Uzun yıllar boyunca fazla kilolarıyla savaşan ve geçirdiği mide küçültme ameliyatına giren Yeşim Ceren Bozoğlu artık tanınmaz bir görüntüye kavuştu.

Yaklaşık 2 yıl boyunca hem geçirdiği mide küçültme ameliyatı hem de sonrasında dikkat ettiği beslenme programıyla 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisine hayran bırakırken büyük bir sürprize imzasını attı.

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si olarak ekranda boy gösteren Yeşim Ceren Bozoğlu aşkını ilan etti.

Yeşim Ceren Bozoğlu, 30 yıl sonra çocukluk aşkı Korhan Beba ile aşk yaşamaya başladı. 

