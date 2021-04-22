  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. 60 ülkede Ebru Şahin rüzgarı

60 ülkede Ebru Şahin rüzgarı

Son yıllarda oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Şahin, Google Trends verilerine göre dünya genelinde son 1 yıl içerisinde en çok aranan Türk oyuncu oldu.

Son yıllarda oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Şahin, Google Trends verilerine göre dünya genelinde son 1 yıl içerisinde en çok aranan Türk oyuncu oldu.

1 / 9

Snob Magazin'in haberine göre; Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Google Trends verilerine göre dünya genelinde son 1 yıl içerisinde toplam 60 ülkede aratıldı.

2 / 9

Bulgaristan'dan Suriye'ye, Arjantin'den Meksika'ya ve Cezayir'den Kanada'ya kadar yüzbinlerce kullanıcı, son 1 yıl içerisinde Ebru Şahin ismini Google'da defalarca arattı.

3 / 9

"HAYAL ETMİŞTİM DİYEMEM"

Ebru Şahin, "Ödüller alıyorsunuz. Projeleriniz çok izleniyor. Reklamlarda karşımıza çıkıyor, dergi kapaklarını süslüyorsunuz. Bu kadarını hayal eder miydiniz?" sorusuna,

4 / 9