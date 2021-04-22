60 ülkede Ebru Şahin rüzgarı
Son yıllarda oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Şahin, Google Trends verilerine göre dünya genelinde son 1 yıl içerisinde en çok aranan Türk oyuncu oldu.
Son yıllarda oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Şahin, Google Trends verilerine göre dünya genelinde son 1 yıl içerisinde en çok aranan Türk oyuncu oldu.
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Snob Magazin'in haberine göre; Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Google Trends verilerine göre dünya genelinde son 1 yıl içerisinde toplam 60 ülkede aratıldı.
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Bulgaristan'dan Suriye'ye, Arjantin'den Meksika'ya ve Cezayir'den Kanada'ya kadar yüzbinlerce kullanıcı, son 1 yıl içerisinde Ebru Şahin ismini Google'da defalarca arattı.
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"HAYAL ETMİŞTİM DİYEMEM"
Ebru Şahin, "Ödüller alıyorsunuz. Projeleriniz çok izleniyor. Reklamlarda karşımıza çıkıyor, dergi kapaklarını süslüyorsunuz. Bu kadarını hayal eder miydiniz?" sorusuna,
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