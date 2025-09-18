60 yaşını deviren bir zamanlar Türkiye'nin Bambi'si olan Burçin Orhon'un değişimi olay oldu
1980'li yılların başında gencecik bir dansöz olarak hayatımıza giren ve o dönemde magazin gündeminden düşmeyen Bambi lakaplı Burçin Orhon artık 63 yaşında...
Türkiye onu 1980'li yılların başında tanımıştı. Gencecik bir dansöz olarak adını duyurmuştu. Ama o güne kadar alışılagelen meslektaşlarından çok farklıydı. Klasik anlamda göbek dansı yapmak yerine baleyi anımsatan figürleriyle dikkat çekiyordu. Kısa sürede adını herkes öğrendi ve hiç unutmadı.
Türkiye'nin popüler kültür tarihinin bir dönemine damgasını vuran "Bambi" lakaplı Burçin Orhon'u hatırlayalım ve şimdi neler yaptığına bir bakalım istedik. Burçin Orhon, 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dansa daha 3 buçuk yaşındayken bale eğitimi alarak başladı. Dört buçuk sene boyunca İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balerin olarak çalıştı.
Ama bir yandan da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni ardından da Ankara Devlet Konservatuarı'nı bitirdi.Her ne kadar dansa klasik bale ile başlasa da karilerini oluştururken başka bir alana kaydı.Onu Nükhet Duru keşfetti ve onun sayesinde oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı Burçin Orhon. İşte o sıralarda da tarzıyla diğer meslektaşları arasından sıyrıldı.
Eğitimini aldığı klasik dans ile doğunun geleneklerini bir arada eriterek kendi dans dilini yarattı. Burçin Orhon TV dizilerinde ve sinema filmlerinde de kamera karşısına geçti. Renkli Dünya, Fırtına Gönüller, Aşk ve Para, Onyedi Yaşında gibi sinema filmlerinde oynadı. Portatif Hüseyin, Aşk ve Gurur, Anadolu Kaplanı, Kavak Yelleri dizilerinde rol aldı.