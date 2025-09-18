60 yaşını deviren bir zamanlar Türkiye'nin Bambi'si olan Burçin Orhon'un değişimi olay oldu

Ama bir yandan da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni ardından da Ankara Devlet Konservatuarı'nı bitirdi.Her ne kadar dansa klasik bale ile başlasa da karilerini oluştururken başka bir alana kaydı.Onu Nükhet Duru keşfetti ve onun sayesinde oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı Burçin Orhon. İşte o sıralarda da tarzıyla diğer meslektaşları arasından sıyrıldı.