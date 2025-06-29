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  4. 60 yaşını deviren Türkiye'nin tescilli güzelinin tatil pozları ortalığı karıştırdı!

60 yaşını deviren Türkiye'nin tescilli güzeli Aydan Şener'in tatil pozları ortalığı karıştırdı

Şimdilerde 62 yaşında olan Türkiye'nin 1981 yılı Güzeli Aydan Şener, yaz tatili pozlarıyla yarı yaşındaki mankenlere bile dudak ısırttı.

60 yaşını deviren Türkiye'nin tescilli güzeli Aydan Şener'in tatil pozları ortalığı karıştırdı - Resim: 1

1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen, 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran bir dönemin güzel oyuncusu Aydan Şener yıllara meydan okuyor.

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60 yaşını deviren Türkiye'nin tescilli güzeli Aydan Şener'in tatil pozları ortalığı karıştırdı - Resim: 2

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in 61 yaşında olmasına rağmen fit hali de genç mankenlere adeta taş çıkarıyor.

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60 yaşını deviren Türkiye'nin tescilli güzeli Aydan Şener'in tatil pozları ortalığı karıştırdı - Resim: 3

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan ünlü isim son paylaştığı karesi ile adından söz ettirmeyi başardı.

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60 yaşını deviren Türkiye'nin tescilli güzeli Aydan Şener'in tatil pozları ortalığı karıştırdı - Resim: 4

Yaz tatilinde İstanbul'un Bodrum'u Kilyos'taki bir plajda değerlendiren Aydan Şener'in beyaz bikinisiyle yaptığı paylaşımı büyük ilgi çekti.

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