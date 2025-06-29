60 yaşını deviren Türkiye'nin tescilli güzeli Aydan Şener'in tatil pozları ortalığı karıştırdı
Şimdilerde 62 yaşında olan Türkiye'nin 1981 yılı Güzeli Aydan Şener, yaz tatili pozlarıyla yarı yaşındaki mankenlere bile dudak ısırttı.
1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen, 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran bir dönemin güzel oyuncusu Aydan Şener yıllara meydan okuyor.
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Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in 61 yaşında olmasına rağmen fit hali de genç mankenlere adeta taş çıkarıyor.
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Sosyal medyayı oldukça sık kullanan ünlü isim son paylaştığı karesi ile adından söz ettirmeyi başardı.
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Yaz tatilinde İstanbul'un Bodrum'u Kilyos'taki bir plajda değerlendiren Aydan Şener'in beyaz bikinisiyle yaptığı paylaşımı büyük ilgi çekti.
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